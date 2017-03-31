Avrupa liglerinde derbi haftası

Avrupa futbolunda cumartesi ve pazar günleri birçok önemli karşılaşma oynanacak.

Eurosport'un haberine göre, 2018 Dünya Kupası eleme maçları nedeniyle liglere verilen aranın sona ermesinin ardından İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, Portekiz, Hollanda ve Çekya liglerinde büyük rekabete sahne olan maçlar yapılacak.

Premier League'in 30. haftasında "Merseyside derbisi" oynanacak. Şampiyonlar Ligi katılımı için önem taşıyan maçta Liverpool, yarın TSİ 14.30'da Everton'ı konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyen Borussia Dortmund da Bundesliga'nın 26. haftasında oynanacak "Ruhr derbisi"nde Schalke 04'e konuk olacak. Milli futbolcular Emre Mor ve Nuri Şahin'i kadrosunda bulunduran sarı-siyahlılar, ligde orta sıralarda yer alan ezeli rakipleri Schalke 04 ile yarın TSİ 16.30'da kozlarını paylaşacak.

Çekya'da ise Prag derbisi heyecanı yaşanacak. Ligde 22. haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Slavia Prag, 2 Nisan Pazar günü TSİ 18.30'da Sparta Prag'ı ağırlayacak.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Monaco ile Paris Saint-Germain (PSG), Lig Kupası finalinde karşılaşacak. Lyon Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka yarın TSİ 22.00'de oynanacak.

Portekiz Primera Liga'da şampiyonluğun 2 iddialı takımı Benfica ile Porto, 27. hafta mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek. Lizbon temsilcisi Benfica, 1 puan gerisindeki Porto'yu TSİ 22.30'da konuk edecek.

Eredivisie'nin 28. haftasında ise ülke futbolunda "De Klassieker" (Klasik) olarak adlandırılan Ajax-Feyenoord maçı oynanacak. Puan tablosunda ilk 2 sıradaki ekipler, 2 Nisan Pazar günü TSİ 15.30'da sahaya çıkacak.

Premier League'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Arsenal ile Manchester City 30. hafta maçında galibiyet arayacak. Ligde son 2 maçını kaybeden Arsenal'in, 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Manchester City'yi konuk edeceği mücadelenin başlama vuruşu, 2 Nisan Pazar TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.

Derbi karşılaşmalarının dışında Serie A'da lider Juventus, 30. hafta mücadelesinde en yakın takipçilerinden Napoli'ye 2 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te konuk olacak.