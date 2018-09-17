Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

- Beşiktaş - Sarpsborg: Tamas Bognar

- Akhisarspor - Krasnodar: Ville Nevalainen

- Fenerbahçe - Dinamo Zagreb: Craig Pawson

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi\'nde bu sezon Türkiye\'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor\'un 20 Eylül Perşembe günü oynayacağı müsabakaların hakem kadroları açıklandı.

Beşiktaş\'ın Norveç ekibi Sarpsborg ile Vodafone Park\'ta oynayacağı I Grubu mücadelesinde Macar hakem Tamas Bognar düdük çalacak. Saat 19.55\'te başlayacak mücadelede Bognar\'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor üstlenecek.

Akhisarspor\'un Rusya\'nın Krasnodar takımı ile karşılaşacağı J Grubu maçını Fin hakem Ville Nevalainen yönetecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda saat 19.55\'te başlayacak maçta Nevalainen\'in yardımcılıklarını Jan Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak.

Fenerbahçe\'nin D Grubu\'nda Hırvat takımı Dinamo Zagreb ile oynayacağı müsabakada ise İngiltere Futbol Federasyonu\'ndan Craig Pawson düdük çalacak. Maksimir Stadyumu\'nda oynanacak ve saat 22.00\'de başlayacak mücadelede Pawson\'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek.