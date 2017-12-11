Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi\'nde son 32 turu eşleşmeleri, yapılan kura çekiminin ardından netleşti.

Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin ön eleme turlarında, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor\'un ise grup aşamasında veda ettiği UEFA Avrupa Ligi\'nde, son 32 turu öncesi temsilcimiz kalmadı.

İsviçre\'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi\'nde gerçekleştirilen kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi\'nden elenen 8 takım katıldı.

Seribaşı ekiplerin rövanşı sahalarında oynayacağı son 32 turunda maçlar, 15 ve 22 Şubat 2018\'de yapılacak.

Final karşılaşması ise 16 Mayıs 2018\'de Fransa\'nın Lyon kentinde oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Nice (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

Kopenhag (Danimarka) - Atletico Madrid (İspanya)

Spartak Moskova (Rusya) - Athletic Bilbao (İspanya)

AEK Atina (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Celtic (İskoçya) - Zenit (Rusya)

Napoli (İtalya) - Leipzig (Almanya)

Kızılyıldız (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya)

Lyon (Fransa) - Villarreal (İspanya)

Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

Partizan (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

FCSB (Romanya) - Lazio (İtalya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya)

Astana (Kazakistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Östersunds (İsveç) - Arsenal (İngiltere)

Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz)