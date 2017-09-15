Avrupa Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi\'nde günün maçları tamamlandı.

Tüm gruplarda ilk maçların sonuçları belli olurken, C Grubunda bulunan Medipol Başakşehir, Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. I Grubu\'nda yer alan Atiker Konyaspor deplasmanda Fransa\'nın Olympique Marsilya ekibine 1-0 yenildi. Olympique Marsilya\'nın golünü 48\'inci dakikada Adil Rami kaydetti.

D Grubu\'nda ise Austria Wien, Milan ile karşılaştı. Milan\'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 7\'nci dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Çalhanoğlu, karşılaşmada 2 de asisit yaparak Milan\'ın mücadeleden 5-1 galip ayrılmasında önemli rol oynadı.

Öte yandan 22.05\'te oynanması gereken Arsenal - Köln maçı güvenlik sebebiyle 1 saat gecikmeli başladı. İddiaya göre mücadelenin geç başlamasının sebebinin Kölnlü taraftarların kendileri için ayrılan 2 bin 500 biletin yanı sıra karşılaşma öncesinde Arsenal kulübüne üye olup stadyum gişelerinden bilet almaları gösterildi.

Günün sonuçları şu şekilde:

Kopenhag - Lokomotiv Moskova: 0-0

Zlin - Sheriff: 0-0

Apollon - Olympique Lyon: 1-1

Atalanta - Everton: 3-0

Rijeka - AEK: 1-2

Austria Wien - Milan: 1-5

Hoffenheim - Braga: 1-2

Young Boys - Partizan: 1-1

Dinamo Kiev - Skenderbeu: 3-1

Slavia Prag - Maccabi Tel Aviv: 1-0

Villarreal - Astana: 3-1

Real Sociedad - Rosenborg: 4- 0

Vardar - Zenit: 0- 5

Vitesse - Lazio: 2- 3

Zulte Waregem - Nice: 1- 5

Hertha Berlin - Athletic Bilbao: 0- 0

Zorya - Östersunds: 0- 2

Vitoria: 0 - Salzburg: 3

Kızılyıldız - BATE: 1- 1

FCSB - Viktoria Plzen: 3-0

Hapoel Beer Sheva - Lugano: 2- 1