Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak

Temsilcilerimiz de hedef galibiyet

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi\'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi\'nin ikinci haftasında yarın 24 maç oynanacak. I Grubu\'nda yer alan Atiker Konyaspor, saat 20.00\'de başlayacak maçta Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes\'i konuk edecek.

Medipol Başakşehir ise TSİ 22.05\'te oynanacak C Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşacak.

İkinci haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

18.00 Astana (Kazakistan) - Slavia Prag (Çekya)

20.00 Zenit (Rusya) - Real Sociedad (İspanya)

20.00 Rosenborg (Norveç) - Vardar (Makedonya)

20.00 Nice (Fransa) - Vitesse (Hollanda)

20.00 Lazio (İtalya) - Zulte Waregem (Belçika)

20.00 Östersunds (İsveç) - Hertha Berlin (Almanya)

20.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Zorya (Ukrayna)

20.00 Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Olympique Marsilya (Fransa)

20.00 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)

20.00 Köln (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

20.00 Lugano (İsviçre) - FCSB (Romanya)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

22.05 Sheriff (Moldova) - Kopenhag (Danimarka)

22.05 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Zlin (Çekya)

22.05 Everton (İngiltere) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Atalanta (İtalya)

22.05 Milan (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)

22.05 AEK (Yunanistan) - Austria Wien (Avusturya)

22.05 Braga (Portekiz) - Medipol Başakşehir

22.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Hoffenheim (Almanya)

22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Young Boys (İsviçre)

22.05 Partizan (Sırbistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)

