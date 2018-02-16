Avrupa Ligi'nde günün ilk seansı tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda günün maçları, 23.05\'te oynanacak 7 karşılaşma dışında tamamlandı.
Hakan Çalhanoğlu\'nun formasını giydiği Milan deplasmanda Ludogorets Razgrad\'ı 3-0 mağlup etti. Ömer Toprak ve Nuri Şahin\'in formasını terlettiği Borrusia Dortmund ise kendi sahasında Atalanta\'yı 3-2 yendi.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
FC Astana - Sporting Lisbon: 1-3
Borussia Dortmund - Atalanta: 3-2
Ludogorets Razgrad - Milan: 0-3
Marsilya - Sporting Braga: 3-0
Nice - Lokomotiv Moskova: 2-3
Östersunds - Arsenal: 0-3
Real Sociedad - Salzburg: 2-2
Spartak Moskova - Athletic Bilbao: 1-3