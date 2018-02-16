Avrupa Ligi'nde günün ilk seansı tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda günün maçları, 23.05\'te oynanacak 7 karşılaşma dışında tamamlandı.

Hakan Çalhanoğlu\'nun formasını giydiği Milan deplasmanda Ludogorets Razgrad\'ı 3-0 mağlup etti. Ömer Toprak ve Nuri Şahin\'in formasını terlettiği Borrusia Dortmund ise kendi sahasında Atalanta\'yı 3-2 yendi.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

FC Astana - Sporting Lisbon: 1-3

Borussia Dortmund - Atalanta: 3-2

Ludogorets Razgrad - Milan: 0-3

Marsilya - Sporting Braga: 3-0

Nice - Lokomotiv Moskova: 2-3

Östersunds - Arsenal: 0-3

Real Sociedad - Salzburg: 2-2

Spartak Moskova - Athletic Bilbao: 1-3