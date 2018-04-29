Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United - Ajax

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı oynanan karşılaşmalar sonrası İngiliz temsilcisi Manchester United ve Hollanda'nın Ajax takımı finale yükseldi.

Ajax, Olympique Lyon'u saf dışı bırakarak İsveç bileti alırken, Manchester United, Celta Vigo'yu eleyerek finale adını yazdırdı.

Old Trafford'da deplasmanda 1-0 mağlup ettiği La Liga ekibini konuk eden Manchester United, Marouane Fellaini'nin golü ile öne geçti. İlk yarıyı da bu golle 1-0 önde tamamladı.

Ancak Celta Vigo, Facundo Roncaglia'nın 85. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi ve son dakikalarda İngiliz ekibini oldukça terletti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ve Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Avrupa Ligi'nde ilk kez adını finale yazdırdı.

Yarı finalin diğer maçında ise bir önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Fransız takımı Olympique Lyon, evinde Ajax'ı ağırladı.

4-1'lik skorun avantajı ile Fransa'ya gelen Hollanda ekibi, 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerek iyice rahatladı denilirken sonrasında peşpeşe Lyon golleri geldi.

İlk yarı bitmeden maçı 2-1'e getiren Lyon, ikinci yarıda bulduğu bir golle daha maçı 3-1'e taşıdı ve maçın uzatmaya gitmesi için umutlandı.

Ancak Lyon, 90 dakikada kendisine gereken 4'üncü golü atmayı başaramayarak elendi.

Ajax, bu skorla 1992'nin ardından bu organizasyonda ikinci kez finale çıktı.

Bu sonuçlar sonrası Manchester United ve Ajax, İsveç'in başkenti Stockholm'de 24 Mayıs günü gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi finaline ismini yazdırdı.