Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta tamamlandı

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi\'nde 3\'üncü hafta maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3\'üncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 53\'üncü dakikada Michael Frey ile 57\'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım\'ın kaydettiği gollerle 2-2\'lik eşitlikle tamamladı. Anderlecht\'in gollerini ise 35 ve 50\'nci dakikalarda Zakaria Bakkali attı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi I Grubu maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Genk\'e 4-2 mağlup oldu. Genk\'e galbiyeti getiren golleri 23 ve 69\'uncu dakikada Samatta, 81\'inci dakikada N\'Dongala ve 83\'üncü dakikada Piotrowski kaydederken, Beşiktaş\'ın 2 golü ise 74 ve 86\'ncı dakikalarda Vagner Love\'dan geldi.

Avrupa Ligi J Grubu 3\'üncü hafta mücadelesinde ise Akhisaspor deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla\'ya 6-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi\'nde günün sonuçları şu şöyle:

-A GRUBU-

AEK Larnaca - Ludogorets Razgrad: 1-1

Zürich - Bayer Leverkusen: 3-2

-B GRUBU-

RB Leipzig - Celtic: 2-0

Salzburg - Rosenborg: 3-0

-C GRUBU-

FC Copenhagen - Slavia Prag: 0-1

Zenit - Bordeaux:2-1

-D GRUBU-

Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2

Spartak Trnava - Dinamo Zagreb: 1-2

-E GRUBU-

Qarabağ - Vorskla Poltava: 0-1

Sporting Lisbon - Arsenal: 0-1

-F GRUBU-

Dudelange - Olympiakos: 0-2

Milan - Real Betis: 1-2

-G GRUBU-

Rangers - Spartak Moscow: 0-0

Villarreal - Rapid Wien: 5-0

-H GRUBU-

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol: 2-0

Marsilya - Lazio: 1-3

-I GRUBU-

Beşiktaş - Genk: 2-4

Sarpsborg 08 - Malmö:1-1

-J GRUBU-

Sevilla - Akhisarspor: 6-0

Standard Liege - Krasnodar: 2-1

-K GRUBU-

Jablonec - FC Astana: 1-1

Rennes - Dynamo Kiev: 1-2

-L GRUBU-

Chelsea - BATE Borisov: 3-1

PAOK - Mol Vidi: 0-2