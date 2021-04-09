Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı; Roma, evinde Ajax'ı devirdi, Manchester United tura göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün oynandı. Manchester United, deplasmanda Granada'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale göz kırparken, Ajax'ın tüm kulvarlardaki 24 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiden Roma avantajı kaptı.

Ajax'a evinde Roma çelmesi!

Hollanda Ligi lideri Ajax, İtalya Ligi'nde ilk dört mücadelesi veren Roma'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 39. dakikada Davy Klaassen'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 53. dakikada Dusan Tadic, Ajax adına bir penaltıdan yararlanamadı.

57'de ise kalecinin büyük hatasında Lorenzo Pellegrini, serbest vuruştan ağları havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi. Maçta son sözü ise 87'de Ibanez söyledi. Şık bir gole imza atan Ibanez, Roma'nın 2-1'lik galibiyetini ilan etti.

Bu sonuçla Ajax'ın tüm kulvarlardaki 24 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ayrıca Ajax, Aralık 2002'den bu yana Avrupa'da konuk ettiği İtalyan takımlarını yenemedi.

Manchester United tura göz kırptı

Granada-Manchester United arasındaki ilk maçta İngiliz ekibi güldü. Granada tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, Kırmızı Şeytanlar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Manchester United'ı tur için avantajlı hale getiren golleri 31'de Marcus Rashford ve 90+1'de penaltıdan Bruno Fernandes attı. Bruno Fernandes, geçen sezondan bu yana Manchester United'ın Avrupa Ligi'ndeki 15 maçında 16. gole direk katkı yaptı.

Ayrıca Rashford, bu sezon tüm kulvarlarda 20. golüne ulaştı. Genç oyuncu, Wayne Rooney'den bu yana üst üste 2 sezon 20 ve üzeri gol atan Manchester United'lı futbolcu oldu.

Manchester United'da Maguire, Luke Shaw ve Scott McTominay cezalı duruma düşerken, maçta başka gol olmadı ve konuk ekip tur için avantajı elde etti.

Mücadeleye futbolun dışında, sahaya atlayan çıplak bir taraftar da damga vurdu. Oyuncuların şaşkın bakışları arasında sahaya sırt üstü yatan kişiyi güvenlik güçleri kenara aldı.

Arsenal, son dakikada yıkıldı

Bir diğer eşleşmede Arsenal ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz sona erdi. Rakip savunmayı aşmakta zorlanan Topçular, aradığı golü 86'da Nicolas Pepe ile buldu. Ancak 90'+4'te Tomas Holes'ten gelen gol konuk ekibe avantajı getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

Slavia'nın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Tomas Holes, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında gol kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Villareal, Zagreb deplasmanında avantajı aldı

UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde Dinamo Zagreb, Villarreal'i konuk etti. Bir önceki turda Tottenham'ı eleyen Dinamo Zagreb'in gücü İspanyol ekibine yetmedi.

Konuk Villarreal, ilk yarının son anlarında bir penaltı kazandı. Son haftaların formda ismi Gerard Moreno topu filelere gönderdi. Bu gol maçın sonucunu belirledi.

Gerard Moreno, Villarreal formasıyla oynadığı son dört maçta yedi gol kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 15 Nisan'da oynanacak. Villarreal'e her türlü galibiyet ve beraberlik tur için yeterli olacak. 1-0'lik Dinamo Zagreb galibiyeti ise maçı uzatmaya taşıyacak. Diğer sonuçar ise Hırvat temsilcisine yarayacak.