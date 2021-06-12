Avrupa liberallerinin yeni Başkanı Türk asıllı İlhan Küçük oldu

Avrupa Parlamentosu üyesi İlhan Küçük Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı’nın (ALDE) kongresinde Başkan görevine seçildi.



Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Partisi 41. olağan kongresini 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi. Devam eden olağanüstü durum koşulları nedeniyle kongre Belçika, Brüksel’de karma toplantı şeklinde düzenlendi. Buna rağmen üye partiler en üst karar alma organında toplandı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Avrupa Parlamentosu üyelerinden İlhan Küçük’ü büyük bir çoğunlukla iki Başkandan birisi olarak seçti.



Başkanlık görevine seçilmesinden sonra açıklama yapan İlhan Küçük „Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı’nın (ALDE) yeni seçilen Başkanlarından birisinin Doğu Avrupa ülkesinden olması iyi haber. Liberaller Avrupa’daki coğrafyasını genişletiyor ve bu anlamda Başkanlık görevine seçilmiş olmam, hem son 30 yılda liberal değerlerin garantörü olarak yerini pekiştiren Hak ve Özgürlükler Hareketi için, hem de Bulgaristan ve bütün bölgemiz için bir takdirdir. Yeni üye ülkelerin ve Batı Balkanlardaki ülkelerin vatandaşlarına seslerine kulak verildiği ve sadece statik gözlemci olmayarak, Avrupa süreçlerine içeriden katılabilecekleri yönünde güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Bu konu özellikle Avrupa Birliği’nde reform yapılmasını ve ekonomik kalkınma, dijital ve yeşil dönüşüm konularındaki geleceğe yönelik önceliklerimizin belirlenmesini amaçlayan ve yakında düzenlenecek olan Avrupa’nın geleceği Konferansı bakımından büyük önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı siyasi ailesini 1976 yılında kurmuştur, 1993 yılında ise büyümesi ve yerini pekiştirmesi üzerine liberal değerleri günümüze kadar da savunan gerçek bir Avrupa siyasi partisi oluşturmuştur. 70’in üzerinde üyesi ve binlerce bireysel üyesiyle Avrupa Konseyi’nde, Avrupa Komisyonu’nda, Avrupa Parlamentosu’nda ve başka kurumlarda güçlü bir şekilde temsil edilen Avrupa’nın en büyük partilerinden birisidir.