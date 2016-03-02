Avrupa Kupaları'ndan men edilen Galatasaray, teselliyi Türkiye Kupası'nda buldu

Aslan'a kupa tesellisi Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Galatasaray ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar evindeki maçta 1-1 eşitlikle ayrılarak kupada yarı finale çıkan taraf oldu.

Express Gazetesi'nin haberine göre, Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası alan Cim Bom Bom bu maçta moral buldu. Aslan kupayı müzesine götürerek men cezasını bu yıl atlatmak istiyor.

İlk yarının önemli anları

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşılaştı. İlk maçı Galatasaray deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Türk Telekom Arena'da oynanan müsabaka 1-1 sonuçlandı ve Sarı-Kırmızılılar adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray golü erken buldu. Denayer’in sert ortasında Douglao kendi kalesine kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

23. dakikada Cim Bom 2. gole Umut Bulutla yaklaştı. Umut'un sert vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Umut Bulut yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi. Sneijder’in pasında Umut düzeltip, vurdu. Ancak isabet sağlayamadı.

35. dakikada bu kez Wesley Sneijder şansını denedi. Hollandalı futbolcunun sert şutunu kaleci çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarının önemli anları

İkinci yarıya da golle başlayan Akhisar Belediyespor oldu. 47. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta golcü futbolcu Hugo Rodallega yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

Golden 3 dakika sonra Galatasaray gole çok yaklaştı. Umut Bulut'un sağ kanattan ortasında Wesley Sneijder altı pasta topla buluştu. Hollandalı yıldız altı pas içinde zoru başardı ve topu üstten auta gönderdi.

57. dakikada Yüzüne darbe alan ve gözünde kanama olan Bilal Kısa oyundan çıktı. Yerine giren isim Ryan Donk oldu.

66. dakikada Tolga'nın sağdan ortasında Rodallega kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

69. dakikada Akigolar kontra atak yakaladı. Olcan'ın hatasıyla kontra atağa çıkan Akhisar'da Muğdat Çelik, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Arkasından gelen futbolcu var mı diye bakarken Sabri Sarıoğlu, Muğdat'ın pozisyonunu bozdu. Ceza sahasında Akhisarlı Soner topla buluştu. Kale önünde müsait pozisyondaki arkadaşına pasını attı. Hakan Balta son anda müdahele ederek topu kornere gönderdi. Bu poziyon sonrası Hakan Balta ile Sabri çarpıştı. Sakatlanan Sabri Sarıoğlu, sedye ile oyundan alındı yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.

80. dakikada Akhisar mutlak bir pozisyondan daha yararlanamadı! Soner vurdu, Denayer çizgiden çıkardı.

88. dakikada Galatasaray Yasin'le kontra atağa çıktı. Ceza sahasına kadar gelen Yasin'in şutunu kaleci çıkardı. Yaşnan sakatlıklar yüzünden maçın sonuna 5. dakika eklendi. Ancak bu dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı. Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi ise Çaykur Rizespor



