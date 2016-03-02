UEFA, Galatasaray'ı Avrupa kupalarından 1 yıl men etti

UEFA, Galatasaray'a finansal kriterlere uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.

Galatasaray 2016-2017 sezonunda Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etse bile Avrupa'da mücadele edemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon UEFA'ya gitme hakkı kazanamazsa ceza bir sonraki yıl uygulanacak. Galatasaray, iki yıl üst üste Avrupa kupalarına gitme hakkı kazanamazsa ceza otomatikman düşmüş olacak.

Galatasaray, geçen hafta İsviçre’de UEFA'ya savunma yapmıştı. Başkan Dursun Özbek, savunma sonrası yaptığı açıklamada, "UEFA'nın Galatasaray'ı 1+1 yıl kupalardan men etmek istediğini" belirtmişti. Özbek, "Gidişimiz iyi gidiş değil. Galatasaray'ı yönetenlerin bazı şeyleri gözden kaçırdığını, bazı şeyleri iyi yapmadığını düşünüyorum. Bu mertebede bir zararı Galatasaray taşıyamaz" ifadelerini kullanmıştı.