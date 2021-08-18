Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin ilk maçlarının yayıncıları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden takımlarımız 19 Ağustos Perşembe günü kritik maçlara çıkacak. Play-off turu karşılaşmaları öncesinde temsilcilerimizin maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği sezonda 2 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi, 2 temsilcimiz ise UEFA Konferans Ligi grupları için mücadele verecek.

İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri, maç tarihleri ve maç yayıncıları:

Fenerbahçe-Helsinki

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

Randers-Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi Randers - Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe günü Cepheus Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Star'dan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor-Kopenhag

UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Kopenhag maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynancak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Ağustos'ta oynanacak.