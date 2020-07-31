Avrupa kupalarına gidecek takımlar değişti

Trabzonspor'un UEFA tarafından verilen Avrupa kupalarından men cezası için itiraz ettiği CAS'tan da kötü haber geldi. CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti. Böylece ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek Trabzonspor’un yerine, ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazandı.

CAS kararı sonrası UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takımlar da değişecek. Ligi dördüncü sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alacak.



Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu’nda gruplara kalmak için mücadele edecek. Şampiyon olan Medipol Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gruplardan başlayacak.

Bu takımlar UEFA'yı alırsa Beşiktaş iki ön eleme oynayacak

Trabzonspor’un yerine Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek olan Beşiktaş’ın gözü, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Shaktar Donetsk, Inter, Manchester United ve Sevilla’da olacak. Liglerindeki sıralama nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan bu dört takımdan biri, UEFA Avrupa Ligi’ni müzesine götürme başarısı gösterirse, Beşiktaş iki ön eleme oynayacak.

TIKLAYIN: CAS, Trabzonspor'un 'Avrupa'dan men' itirazını reddetti

Aksi takdirde Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için üç öne eleme turunu geçmesi gerekecek. Beşiktaş, üç ön eleme oynaması durumunda ilk maçını 25 ya da 26 Ağustos tarihinde yapacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu kurasına seri başı olarak katılacak.

İşte Avrupa kupalarında ilk maç tarihleri

25-26 Ağustos – Beşiktaş

17 Eylül – Galatasaray

24 Eylül – Alanyaspor

20 Ekim – Başakşehir

22 Ekim – Sivasspor