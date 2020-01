Levent YENİGÜN / ANTALYA, (DHA) - Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde düzenlenen Avrupa Kulüpler Kupası Satranç Turnuvası, 30\'dan fazla ülkeden 48 takım ve 310\'dan fazla sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki Avantgarde Otel ve Resort\'te düzenlenen Avrupa Kulüpler Kupası Satranç Turnuvası başladı. Turnuvaya 30\'dan fazla ülkeden 48 takım ve 310\'dan fazla sporcu katıldı. Turnuva kapsamında Dünya Satranç Federasyonu\'nun (FIDE) 88\'inci kongresi de aynı zamanda yapılmaya başladı. Turnuva 14 Ekim\'de ödül töreniyle sona erecek.

Turnuvanın açılışına TSF Başkanı Gülkız Tulay, Asbaşkan Aşkın Keleş, Avrupa Satranç Birliği (ACU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili, FIDE Başkan vekili Georgios Makropoulos, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, \"Özellikle 2017 Avrupa Kulüpler Kupası satrancın en önemli faaliyetlerin biridir. Şu anda burada 48 takım yarışıyor. 36\'sı genel, 12\'si kadınlar kategorisinde olmak üzere 310 üzerinde sporcu var. 30\'un üzerinde de ülkeden sporcuları ağırlıyoruz. Biz de Türkiye olarak 4 genel, 4 kadın takımıyla eşlik ettik, yarışıyoruz. Sportif olarak bakıldığında ilk akla gelen, gelişmişlik konusu gündeme geldiğinde ilk akla gelen elbette lisanslı sporcu sayıdır. Şu an 780 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Onun dışında büyük usta satrançta çok önemlidir. Yani satrançta gelinebilecek en üst yer ve biz gün geçtikçe büyük ustaların sayısını arttırıyoruz. Şu anda 13 büyük ustamız var. Genç büyük ustalarla dünya satrancında ses getirmek istiyoruz. Şu an Vahap Şanal 19 yaşında; Türkiye\'nin en genç büyük ustası, burada Beşiktaş takımında sporcu olarak oynuyor. Bu nedenle biz Türkiye\'de satrancın gerek lisanslı sporcu sayısıyla, gerekse başarılarıyla, gerekse de yaptığımız projelerle çok iyi bir noktada olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

Okullar açılmadan önce yaptıkları projeden bahseden Gülkız Tulay, \"2015 yılından beri yapıyoruz \'Sokakta satranç var projesi.\' Bakıldığında aslında her yerde vardır algısını yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü satranç malum burada da olduğu gibi kapalı mekanda oynanan, yarışma yapılan bir branş. Ama satrancın her tarafta görülmesini istediğimizden dolayı ve okullar açılmadan önceki hafta bu projeyi hayata geçirmekteki maksadımız özellikle satrancın seçmeli ders olarak seçilmesini sağlamak\" diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu\'nun organizasyon yönü olarak çok başarılı olduğunu vurgulayan Tulay, şöyle dedi:

\"Yaptığı turnuvalarla ilgili hiçbir sıkıntı getirmeyen ve her şeyi dört dörtlük götüren bir federasyon ama Türkiye de güvenli bir ülke. Buraya gelen bütün sporcular, dünyanın 36 ülkesinden gelen kulüpler, takımlar, görevliler Türkiye\'nin ne kadar güvenli bir ülke olduğunu görüyor. Aslında dün yetkililerin söylediği de bu. Ülkemizle ilgili bu tür etkinlikleri, bu tür organizasyonları çokça yapmak durumundayız, yapmamız lazım. Bu bizlere düşen bir görev aynı zamanda. Çünkü biz burada sadece uluslararası iki organizasyon yapmıyoruz, Türkiye\'nin tanıtımına da aracılık ediyoruz. Üstelik de spor gibi dil, din, ırk farkı gözetilmeyen ve hamlelerin barış için yapıldığı böylesine güzel bir spor branşıyla da tüm dünyaya sesimizi, güvenilir bir ülke olduğumuzu duyurmaya çalışıyoruz.\"

