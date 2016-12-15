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Spor

Avrupa Kulüpler Birliği'nden FIFA'ya 'Dünya Kupası' uyarısı!

48 takımlı Dünya Kupası'nda oynanması planlanan maç sayısının kabul edilemez olduğu açıklandı

15 Aralık 2016 15:37

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Dünya Kupası'ndaki takım sayısını artırmaması konusunda FIFA'ya uyarıda bulundu.

ECA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, özellikle milli takımlarda oynayan futbolcular göz önüne alındığında yapılan maç sayısının kabul edilemez seviyeye ulaştığı belirtilerek, Dünya Kupası'na katılan takım sayısının değişmemesi yönünde FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya mektup gönderildiği bildirildi.

 

Rummenige: Politika ve ticaret futbolda öncelik olmamalı

 

ECA Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, 53 ülkeden 220 kulübün üye olduğu birliğin böyle bir değişikliği reddettiğini vurgulayarak, "Politika ve ticaret, futbolda öncelikli konular olmamalı. Sadece futbola odaklanmalıyız. Taraftar ve futbolcuların menfaati açısından FIFA'yı Dünya Kupası'ndaki takım sayısını artırmaması konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Infantino, 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası'nın 2026 yılında 48 ülkenin katılımıyla oynanabileceği konusunda teklifte bulunmuştu. Bu teklifle ilgili karar, Ocak 2017'de yapılacak FIFA Konseyi toplantısında verilecek.

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