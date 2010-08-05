-AVRUPA, KÜLTÜR BAŞKENTİ'NİN RESSAMLARINI SEÇİYOR İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Antik AŞ'nin kültür yayını Artam Global Art Dergisi tarafından, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, ''İmgenin Gücü: Avrupa, Kültür Başkentinin Ressamlarını Seçiyor'' adlı resim yarışması düzenlendi. Antik AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, ''İmgenin Gücü: Avrupa, Kültür Başkentinin Ressamlarını Seçiyor'' başlıklı resim yarışmasının, Türkiye'de uluslararası bir jüriye sahip ilk resim yarışması olacağı belirtildi. Türkiye'deki resim sanatının, batılılaşma döneminden yaklaşık 1980'lerin sonlarına dek batıya bağlı bir gelişim çizgisi izlediği ifade edilen açıklamada, büyük çoğunluğu Fransa ve Almanya'daki atölyelerde eğitim gören Türk ressamlarının, Avrupa'daki sanat akımlarından kendilerine uygun olanları Türk resmi içerisine taşıdıkları bildirildi. Bu nedenle de Türk resminin bir ayağının hep Avrupa'da olduğu vurgulanan açıklamada, 1990'lar itibariyle küreselleşmenin de etkisiyle dünya güncel sanat ortamında yeni ve ortak bir dilin oluştuğu ve Türkiye'nin de bu ortamdaki yerini alarak özellikle 2000'li yıllarda bu konumunu sağlamlaştırdığı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Antik AŞ Yönetim Kurulu üyesi Olgaç Artam, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul'da düzenlenen yarışmanın bu açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Dünya güncel sanat ortamında sağlam bir yeri olan Türkiye'nin ressamlarının, ilk kez oryantalist olmayan bir bakış açısıyla değerlendirileceğini ifade eden Artam, Avrupalı uzmanların, kültür başkentinin ressamlarını seçeceğini bildirdi. ''İmgenin Gücü: Avrupa, Kültür Başkentinin Ressamlarını Seçiyor'' yarışması, 18–35 yaş arasındaki profesyonel tüm ressamlara açık olacak. Konu sınırlamasının olmadığı yarışmada birinci esere 40 bin TL, ikinciye 25 bin TL, üçüncüye 13 bin TL para ödülü verilecek. Sergilenmeye değer görülen 22 esere, 22 bin TL eşit olarak bölüştürülecek. Jürinin, sergilemeye değer bulduğu 25 eser, önce İstanbul'da daha sonra da Avrupa'da sergilenecek. Yarışmaya, 30 Ekime kadar başvuru yapılabilecek.