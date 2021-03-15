Avrupa, Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayla karşı karşıya; kısıtlamalar yeniden artabilir

Avrupa genelinde Koronavirüs aşılama programlarının yavaş ilerlediğine dair eleştiriler sürerken vaka sayılarının da artışa geçmesi salgında üçüncü dalga endişesini ortaya koydu. İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde artan vakalar kısıtlamaların sıkılaştırılmasını gündeme getirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avrupa Birliği ülkelerinde Koronavirüs vaka oranları şubat ayının başından bu yana en yüksek seviyeye geldi. Vaka artışının sebebi olarak Koronavirüs varyantları görülüyor.

Bazı Avrupa Birliği ülkeleri artan vakalar karşısında Koronavirüs önlemlerini artırma yolunu tercih etti. Örneğin cuma günü 27 bin Koronavirüs vakası kaydeden İtalya'da Başbakan Mario Draghi "Bu sağlık acil durumunun başlamasından bir yıldan uzun süre sonra maalesef yeni bir dalgayla karşı karşıyayız. " dedi. Koronavirüs salgınının ilk günlerinde İtalya'nın Avrupa'nın en etkilenen ülkesi olduğunu hatırlatan Draghi "Geçen baharın hatırası hâlâ canlı. Bunun bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. İtalya'da bugünden itibaren pek çok bölgede karantina uygulaması yeniden başlayacak.

Fransa'da ise Sağlık Bakanı Olivier Veran, Paris ve çevresinde Koronavirüs vakalarının endişe verici düzeyde olduğunu söyledi. Veran "Paris'te her gece 12 dakikada bir kişi yoğun bakıma alınıyor" dedi. Fransa şu anda salgında bölgesel önlemler üzerine yoğunlaşırken pek çok uzman ulusal karantinanın gerektiğini savunuyor.

Almanya'da ise cumartesi günü, günlük vaka sayısı 12 bin 674 olarak kaydedildi ve yükselişe geçti. Almanya'da sağlık otoriteleri ülkenin üçüncü dalgayla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Vaka sayısının Almanya gibi arttığı Polonya'da ise bu hafta yeni kısıtlamaların duyurulması bekleniyor.