Avrupa Konseyi'nin verdiği 3 ödülden biri Türkiye'nin oldu

Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan Pompidou Grubu tarafından verilen Avrupa Uyuşturucuyla Mücadele Ödülü'nü bu sene kazanan 3 projeden biri Türkiye'den çıktı. Juri, Sivil Yaşam Derneği'nin (SİYAMDER) "Sorumlu Gençlik" (Responsible YOUth) projesini bu prestijli ödüle layık gördü. Dr. Enes

Efendioğlu, bu ödülü kazanan ilk Türk araştırmacı oldu.

Ödüllerle ilgili Avrupa Konseyi'nden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: ''Sivil Yaşam Derneği, uyuşturucuyla mücadele kapsamında projeler ve eğitim programları yürüterek genç yaştaki insanların sağlığı için aktif bir rol oynuyor. Ödüle layık görülen proje alkol kullanıma odaklanıyor; bu proje Türkiye'deki gençlerin alkolizmin zararları hakkında bilinçlenmesi için yapılmış en etkili gençlik projesi oldu. Proje kapsamında 2016 yılı itibariyle yaşları 18 ile 29 arasında değişen 2 bin 680 kişiye aşırı içki tüketimi ve Avrupa düzeyindeki alkol denetim politikaları hakkında eğitim verildi. Proje Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşu tarafından takdir edildi".

Avrupa Uyuşturucuyla Mücadele Ödülü her iki senede bir veriliyor, bu seneki ödüller önümüzdeki hafta Norveç'te yapılacak olan bir konferansta verilecek. SİYAMDER'in projesinin yanısıra Yunanistan'dan "Workshop of Life" ve Bulgaristan'dan "Take me into your village" programına da ödül verilecek.

Ödül, gençlerde uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik, başarılı projelere veriliyor. Ödülü verecek olan juri Avrupa Konseyi ve Pompidou Grubu üye ülkelerinin vatandaşı olan, yaşları 16 ile 21arasında değişen gençlerden seçiliyor. Juriye eski bir juri üyesi ve uyuşturucu kullanımı önleme konusunda bir uzman danışmanlık yapıyor, ancak ödülün kime gideceği konusunda sadece seçilen juri üyeleri söz sahibi oluyor.