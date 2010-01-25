Avrupa Konseyi'ne Türk başkan

T24 - Avrupa Konseyi tarihinde ilk kez bir Türk parlamenter, AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanlığı görevine seçildi.





Çavuşoğlu, İspanyol parlamenter Lluis Maria de Puig'in yerine AKPM Başkanlığı'na getirildi.



AKPM genel kurulunu Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de izledi.



Genel kurulu izleyenler arasında Alanya kaymakamı Hulusi Doğan, Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Çavuşoğlu'nun ailesi ve Alanya'dan gelen çok sayıda arkadaşı da yer aldı.



Avrupa Demokratlar Grubu tarafından aday gösterilen Çavuşoğlu, genel kuruldaki seçime tek aday olarak katıldı.



Eski başkan Puig ve yeni başkanlık görevine seçilen Çavuşoğlu ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, basın toplantısında, önümüzdeki dönemde başkan olarak hedefleri konusunda basına bilgi verecek.





Çavuşoğlu kimdir?



Çavuşoğlu, iki dönemdir AKPM üyesi ve çeşitli komisyonlardaki aktif çalışmaları ile tanınıyor.



Çavuşoğlu'nun AKPM başkanlığına seçilmesinin ardından 2010 Kasım ayında Türkiye, Avrupa Konseyi'nin karar organı bakanlar konseyinin dönem başkanlığını altı ay süreyle devralacak.





Türkiye ile ilgili rapor oylanacak



Bu arada, AKPM toplantılarının Türkiye için diğer önemli bir konusu, çarşamba günü, "Türkiye'deki Gayri Müslim azınlıklarının ve Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın din özgürlüğü ve diğer insan hakları" raporu ele alınacak.



Rapor ve buna bağlı karar tasarısı aynı gün oylanacak. Ayrıca AKPM Genel Kurulu, başkanlık görevine seçilecek Çavuşoğlu ve Finlandiyalı üye Kimmo Sasi'nin raportörler olarak hazırladıkları "Bosna'daki demokratik kurumların işleyişi"ne ilişkin raporu ve buna ilişkin karar tasarısını salı günü görüşerek oylayacak.



AKPM'nin diğer Türk üyesi ve AKP Milletvekili Nursuna Memecan tarafından kaleme alınan "Cinsel yöneliş temelindeki ayrımcılık" konulu bir rapor ve ilgili karar tasarısı, çarşamba günü görüşülerek oylanacak.



Medya özgürlüğü ve Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde seçim sistemlerindeki barajlara ilişkin rapor da, genel kurulun gündeminde bulunuyor.



Gündemde ayrıca, iklim değişikliği, Ortadoğu gibi konular da bulunuyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı İsviçre'nin Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın yanı sıra, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ve İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini de genel kurula hitap edecek konuşmacılar arasında yer alıyor.







