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Politika

Avrupa Konseyi’nden yerel seçimlerdeki şiddete kınama

Avrupa Konseyi, Türkiye'de dün yapılan yerel seçimlerde meydana gelen şiddet olaylarını kınadı.

30 Mart 2009 03:00

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye'de dün yapılan yerel seçimlerde meydana gelen şiddet olaylarını kınadı.

Kongrenin geçici başkanı Ian Micallef tarafından yapılan yazılı açıklamada, "altı kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan olaylar" kınandı.

"Demokratik seçimlerde kan dökülmesinin çok trajik olduğu" ifade edilen açıklamada, Türk yetkililere, bu şiddet olaylarının sorumlularının tespit edilip yargılanması için hemen soruşturma başlatmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bu tür saldırıların, demokratik seçimlerin kalitesine gölge düşürdüğü ifade edildi.

(AA)

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