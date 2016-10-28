Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye: Kapatılan kanalları açın!



Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu'ndan 59 vekilin Zarok Tv başta olmak üzere Türkiye'de yayın yapan onlarca yayına getirilen kapama ve yayın durdurma kararını kınayarak, Türkiye'ye "TV kanallarını açın" çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu’ndan 59 milletvekili, Avrupa Birliği Dış İşleri ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'ye mektup yazarak, Zarok TV başta olmak üzere Türkiye’de muhalif TV kanalarının kapatılmasını kınamıştı.

59 vekili temsilen kaleme alınan yazıda, “Bu kanallar arasında, Kürtçe bir çocuk televizyon kanalı, Zarok TV’de vardır ve bu kanal Kürt çocukları için var olan tek kanaldır. Sayın Yüksek Temsilci, tarafınıza çağrımız; ilgili Türk makamlarına bu hassas konuya dair endişelerimizi iletmeniz, ve kapatılan tüm TV kanallarının tekrar açılmalarına yönelik, özellikle Zarok TV'nin, gerekli rolünüzü uygulamanızdır" çağrısı yapılmıştı.

Bu konuyu gündeme alan Avrupa Konseyi, Türkiye'ye çağrı yapan bir metni kaleme aldı.

"Çözüm İçin Hareket (Harekete Geçiş)" başlığını taşıyan çağrı metninde gelişmelerin kaygı verici boyuta ulaştığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2016 günü, Türkiye'deki seçilmiş hükümeti yasadışı biçimde devirme teşebbüsü altında; 250 kişinin ölümüne ve 2100 kişinin yaralanmasına sebep olan olay, ve başarısız darbe teşebbüsü sonrası gelişen olaylar, sıralamasıyla; 150'den fazla medya kuruluşu kapatılmış; 46'sı gazete, 29'u TV kanalı, 31'i radyo istasyonu, 3 haber ajansı, 16 dergi ve 28 yayınevi bundan etkilenmiştir; bunlara dahilen etkilenenler arasında, Zarok TV, Kürtçe yayın yapan çocuk çizgifilm kanalı kapatılmıştır. Komisyon, 150'den fazla medya kuruluşlarının kapatılışından çok ciddi endişe duymaktadır. Bunlar arasında IMC TV ve Zarok TV televizyonlarının, ki çocuklar için Kürtçe dilde çizgifilmler yayınlar, yeniden açılmaları için çağrı yapmaktadır, bağımsız yayınları tekrar onarılıp devam etmeli, görevden uzaklaştırılan çalışanları yeniden görevlerine dönmelidirler, ve Türk yetkililerine çağrı olarak; Ceza Kanunu'ndaki hükümleri kötüye kullanmayı (özel medya kuruluşlarına kayyum atanması/özel kuruluşlara bütünüyle el konulması gibi) sonlandırmaları istenmektedir."