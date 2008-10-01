Avrupa Konseyi'nden Rumlara sert uyarı

>>> Hristofyas'tan şaşırtan öneri

Alman parlamenter Joachim Hörster tarafından hazırlanan "Kıbrıs'ta Durum" başlıklı rapor ve buna bağlı karar tasarısı, genel kurulda tartışılarak kabul edildi. Oylama 99 "Evet", 20 "Hayır" oyu çıktı.Kabul edilen kararda, Rumlardan Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda kültür, eğitim ve sporla ilgili temasları ve gençlik değişim programlarını engellememesi istendi.Kıbrıslı Türklere yapılan çağrıda ise adanın yeniden birleştirilmesi yolundaki taahhütlerini teyit etmeleri ve iki ayrı devletin varlığı ısrarında vazgeçmeleri tavsiye edildi.Kararda, KKTC'nin Kıbrıslı Rumlara ait mal ve mülklerin üzerindeki inşaat ve satımı işlemlerini durdurması çağrısında da bulunuldu.Kabul edilen kararda, Kıbrıs'ta iki kesimin liderleri arasında başlatılan yeni müzakere sürecine atıfta bulunularak, "çözüm için ortaya çıkan fırsatın kaçırılmaması" istendi."Müzakerelerin tekrar başlamasının, şimdiden bütün Kıbrıslıların yararına olacak, cesaret verici sonuçları olduğu" ifade edilen kararda, "devam eden müzakerelerin adada yıllardır süren bölünmüşlüğü gidermek için en iyi fırsat olduğu" görüşü dile getirildi ve "Bu fırsat kaçırılmasın" denildi."Çözüm için başarı şansını mümkün olduğunca artırmak için iki tarafın da ilave güven artırıcı önlemleri kabul ederek, uzlaşmaya hazır olduklarını teyit etmeleri gerektiği" belirtilen kararda, "iki kesimde de siyasi güçlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin süreci engellemek yerine, tam destek vermelerinin cesaretlendirilmesi" istendi.Kararda, aralarında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere gibi üç garantör devletin de bulunduğu bütün dış aktörlerin sürece destek vermeleri ve iki toplum arasında güvenin artırılmasına katkıda bulunmaları tavsiye edildi.Rapor ve bağlı karar tasarısının son bölümünde, Avrupa Konseyi tecrübesi ve uzmanlığının, barış sürecinde ve iki toplam arasında güvenin tesisinde değerlendirilebileceğine işaret edildi.Bu arada, Türk parlamenterlerin, "Kıbrıs'ta iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı ortak devlet kurulması" yönündeki bütün değişiklik önergeleri Rumların muhalefetiyle reddedildi.