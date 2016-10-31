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Dünya

Avrupa Konseyi'nden 'Cumhuriyet'e operasyon' tepkisi: Türkiye'ye çok sayıda dava açılabilir

Thorbjorn Jagland: İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun en önemli temellerinden biri

31 Ekim 2016 17:08

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, adını Atatürk'ün koyduğu, Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyona tepki gösterdi. Jagland, OHAL uygulamasında "aşırıya kaçılması" halinde AİHM önünde Türkiye'ye karşı çok sayıda dava açılabileceği uyarısında bulundu.

Jagland, Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonun, OHAL uygulaması kapsamında yapılmış olsa da "ne derece orantılı bir önlem olduğu" konusunda önemli soru işaretleri bulunduğunu bildirdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, KHK ile 15 "Kürt medyasının" kapatılmasının da "kaygı verici" olduğunu ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "OHAL uygulamasına rağmen Türkiye için bağlayıcı olmaya devam ettiğini" hatırlatan Jagland, "şiddet ve terör eylemleri ile muhalif görüşler ve hükümete yönelik sert eleştiriler arasında çok itinalı bir ayrım yapılması gerektiğini" belirtti.

Jagland, ifade özgürlüğünün "demokratik bir toplumun en önemli temellerinden biri olduğunu" anımsattı.

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