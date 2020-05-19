Avrupa Konseyi YBYK Başkanı Anders Knape: Kayyım seçmene hakaret, demokrasiye tehdittir

HDP'li 5 belediyeye kayyım atanmasına bir tepki de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlığından geldi.

31 Mart'tan bu yana 45 HDP'li belediyeye kayyım atandı. Son olarak 5 belediyeye daha kayyım atanmasıyla ilgili Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape yaptığı açıklamada kayyımların seçmene hakaret, demokrasiye tehdit olduğunu söyledi.

Seçilmiş yerel temsilcilere karşı yasal kovuşturmaların 'aşırı kullanım' olduğunu ifade eden Anders Knape "yerlerine devlet tarafından görevlilerin getirilmesi sadece özgür ve adil seçimleri destekleyenlere karşı bir hakaret değil, aynı zamanda Türkiye'deki yerel demokrasinin düzgün işlemesi açısından da ciddi ve sürekli bir tehdittir" dedi.

Knape, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Türkiye'nin güneydoğusundaki yerel seçimlerden sonra seçilen adaylar ve tutuklanan belediye başkanları ile ilgili bir dizi karar hakkında Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nun yasal görüşünü talep ettiklerini ve raporun yayınlanmasını beklediklerini söyledi.