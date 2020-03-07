Avrupa Konseyi, Türkiye'deki tutuklu, hükümlü ve yargılanan gazetecilerle ilgili bilgi talep etti

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'de ifade özgürlüğü ile ilgili kararlarının uygulanmasını incelediği toplantısının ardından kararını yayınladı. AİHM'nin açık içtihadı ve Komite'nin önceki kararları göz önünde bulundurularak, Ceza Kanunu'nun 301. Maddesini vakit kaybetmeden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Euronews'in haberine göre, Türk resmi makamlarının İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında daha fazla önlem almaya hazırlanmasını olumlu karşılayan Komite, diğer yasal mevzuat değişikliklerinin de değerlendirilmesini istedi.

Komite, ifade özgürlüğü konusunda işlenen suçlar nedeniyle açılan davalar ve verilen cezalar hakkında Türk makamlarından detaylı istatistiki bilgiler sağlamalarını istedi.

Buna paralel olarak AİHM'nin içtihatlarında basın özgürlüğüne verdiği hassasiyeti göz önünde bulunduran Komite, Türk makamlarından haklarında dava açılan, cezaya çarptırılan ve tutuklanan gazetecilerin sayısı ve hangi suçlamalarla bu hükmü aldıklarının ayrıntılı şekilde kendilerine bildirilmesini istedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere Türkiye'de yüksek mahkemelerin, insan hakları sözleşmesi ilkelerine uygun olarak ceza hukukunun uygulanmasında aldıkları kararları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Bununla birlikte mevcut bilgiler ışığında, şu ana kadar alınan kararların AİHM'nin kararlarında ortaya çıkardığı sorunlara çözüm bulmada yeterli olmadığının altını çizdi. Özellikle de savcı ve alt mahkemelerin ifade özgürlüğü prensibini gözetmeden ceza hukukunu uygulamayı sürdürdüklerinin gözlemlendiğini belirtti.