Avrupa Konseyi, Osman Kavala kararı nedeniyle resmen Türkiye hakkında ihlal süreci başlattı; cevap için 19 Ocak'a kadar zaman verildi

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararına uymadığı gerekçesiyle Türkiye hakkında resmen ihlal süreci başlatıldığını duyurdu ve Ankara'ya konuyla ilgili cevap için 19 Ocak 2022'ye kadar zaman tanındı.

2 Aralık 2021 oturumunda alınan kararda Türkiye'nin Kavala'yı serbest bırakmayarak AİHM'in aldığı karara uymayı reddettiği belirtildi.

Bakanlar Komitesi, Türkiye'nin ihlal yapıp yapmadığıyla ilgili görüşünü sunduğu bir cevabı 19 Ocak 2022'ye kadar sunmasını istedi.

Komite ilgili açıklamada AİHM'in Türkiye'de yeterli kanıt bulunmamasına rağmen Kavala'nın tutuklu yargılandığına karar verdiğini hatırlattı.

Komite, aynı zamanda kendilerinin geçmişte Kavala'nın serbest bırakılması talebiyle çağrı yaptığı 8 karar yayımladığını da vurguladı.

Avrupa Konseyi'nin 47 üye ülkesinden 35 tanesinin ihlal süreci başlatılmasına destek verdiği belirtilmişti.

İhlal prosedürü başlatılırsa ne olur?

Bakanlar Komitesi, ihlal prosedürünü başlatırsa, AİHM’ye bunun tespiti ile ilgili olarak bir başvuru yapıyor. AİHM’nin, kararın uygulanmadığına yönelik tespiti ile birlikte üye ülkenin Avrupa Konseyi’ndeki bazı haklarını kısıtlamaktan, üyeliğini askıya almaya kadar uzanan bir dizi yaptırıma karar verme hakkı bulunuyor. Bakanlar Komitesi, bugüne kadar bu yola sadece Azerbaycan ile ilgili olarak başvurdu. Tutuklanan ve AİHM kararına rağmen tahliye edilmeyen İlgar Mammadov, komitenin AİHM’ye başvuru yapmasının ardından tahliye edildi. Bunun üzerine dosya kapatıldı.

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