Avrupa Konseyi OHAL incelemesi için geliyor

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devreye sokulur sokulmaz Avrupa Konseyi (AK) tarafından yakın takibe alınan olağanüstü hal (OHAL) ve kanun hükmünde kararnameler (KHK), ‘Avrupa hukuk normlarına uyup uymadığının belirlenmesi amacıyla’ incelenecek. Gelecek yıl Türkiye raporu açıklaması öngörülen AK Denetim Komisyonu, anayasal konularda referans kurum olan Venedik Komisyonu’ndan her iki konuda da görüş talep etti.

Şüphe yarattı

Hürriyet'ten Güven Özalp'ın haberine göre, henüz ‘Denetim Sonrası Diyalog Süreci’nden çıkamayan Türkiye’nin AK üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip eden Denetim Komisyonu’nun bu adımı atmasında OHAL ve KHK uygulamalarının hukuka uygunluğu konusunda şüpheler oluşması etkili oldu. Venedik Komisyonu, ulusal güvenlik başta olmak üzere bazı istisnai durumlarda temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının mümkün olduğu, ancak bu bağlamda atılacak adımların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) sınırları içinde kalması gerektiği görüşünde.

İlk uyarı komiserden

İlk uyarı AK İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’ten gelmişti. İlk KHK’nın kapsamının genişliğini eleştiren komiser, AİHM’nin Türkiye’ye açılmış çok sayıda davayla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Avrupa Konseyi’nin bir organı olan Venedik Komisyonu, AK üyesi 47 ülke ile Avrupa dışından, aralarında ABD’nin de bulunduğu 14 ülkenin uzman hukukçularından oluşuyor. Strasbourg merkezli Komisyon, Avrupa’nın anayasal konulardaki referans kurumu olarak tanımlanıyor.