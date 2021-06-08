Avrupa Konseyi: Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'de nüfusun yüzde 1'i cezaevinde ya da denetimli serbestlik altında

Öte yandan raporda, 2020'de Türkiye'de denetimli serbestlik kapsamında bulunan kişi sayısının 2019'a kıyasla yüzde 6,1 arttığı kaydedildi.

Türkiye denetimli serbestlik sıralamasında ikinci sırada

Denetimli serbestlik altındaki kişilerin sayısında Avrupa'da ilk üç ülke, 100 bin kişide 643 kişiyle Polonya, 627 kişiyle Türkiye ve 568 kişiyle Litvanya. Bu ülkeleri 562 kişiyle Gürcistan takip ediyor.

Avrupa ortalaması ise 100 bin kişiden 149 kişinin denetimli serbestlik kapsamında bulunduğunu gösteriyor.

Raporda, Gürcistan, Litvanya ve Türkiye gibi ülkelerde, hem denetimli serbestlik hem de tutukluluk oranlarının aynı anda yüksek olduğunun altı çiziliyor. Rapora göre bu durum, denetimli serbestlik gibi uygulamaların tutukluluğa alternatif olarak uygulanmadığını, bunlara ilave tedbir olarak başvurulduğunu gösteriyor.