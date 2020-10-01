Avrupa Konseyi'nden Kobani operasyonlarına tepki: Üzüntü ve endişe duyuyoruz

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada HDP'li isimlerin gözaltına alınmasını, yerel yönetimlere yönelik devam eden 'saldırıları ve operasyonları' üzüntüyle karşıladığını açıkladı.

Euronews'in haberine göre; Knape yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik yollarla göreve seçilmiş muhalif temsilcilerin gerçekleşen yeni operasyonlarla gözaltına alınmasını derin endişe ile takip ediyorum.

"Özellikle kongremizin de bir üyesi olan Kars şehri belediye başkanı Ayhan Bilgen'in durumunu yakından izliyorduk ki bu sabah bir kez daha benzeri operasyonlar kapsamında eş başkan Şevin Alaca'nın da aynı şekilde alındığını öğrendik.

"Ne yazık ki, Türk makamlarının Sayın Bilgen ve diğerlerine terör bağlantısı zannıyla bu şekilde gözaltı uygulaması ülkede milyonların oy, fikir ve iradelerinin inkar edilmesi ve yerel yönetimlerin altının oyulmasıdır. Kongremiz defalarca kez seçilmiş yöneticilerin görevden alınması ve yerlerine kayyım atanması uygulamasını kınamıştır."

Venedik Komisyonu uluslararası sözleşmelere aykırılık tespit etti

2019 seçimlerine ve sonrasına ilişkin gözlemlerin Venedik Komisyonu'na da iletildiğini ve bunun sonucu olarak Haziran 2020'de buradan çıkan yasal görüşü hatırlatan Knape, "Türkiye'nin uluslararası sözleşmelere yönelik bağlayıcı sorumluluklarını ihlal ettiği burada da tespit edildi. Bu çerçevede Türk yetkililer politikalarını değiştirmeli ve Venedik Komisyonu'nun önerilerini uygulayarak kayyum sistemine son vermelidir" dedi.