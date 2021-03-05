Avrupa Konseyi'nden "İnsan Hakları Eylem Planı'nı AB fonladı" iddiasına ilişkin açıklama

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Eylem Planı, Avrupa Konseyi’nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir; Türk makamlarınca hazırlanmış olan bu belge üzerinde tüm yetkilere Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları sahiptir" dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı iddia edilmişti. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Urse, yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Urse, açıklamasında şu ifadeleri kullandı

"Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca hazırlanan ve 2 Mart 2021 tarihinde açıklanan yeni İnsan Hakları Eylem Planı, gelecek işbirliğini şekillendirmek adına kilit bir belge niteliği taşımaktadır. Bu Eylem Planı, Avrupa Konseyi’nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir; Türk makamlarınca hazırlanmış olan bu belge üzerinde tüm yetkilere Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları sahiptir. Projemizin uzatılmış uygulama döneminde; Avrupa Konseyi, bu Eylem Planının uygulanması için gerek duyulan uzmanlık desteklerini sağlamaya devam edecektir" (İHA)

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