Avrupa Konseyi’nden CHP’li belediyelere ödül

Her yıl düzenlenen Avrupa Konseyi’nin Şeref Bayrağı ve Şeref Plateki Ödülünü İstanbul’un iki CHP’li beldiyesi kazandı. Avrupa Konseyi’nin Şeref Bayrağı Ödülünü Şişli Belediyesi, Şeref Plaketi Ödülü’nü ise Büyükçekmece Belediyesi kazandı.

CHP, konuya dair, “Avrupa Konseyi’nin Şeref Bayrağı Ödülünü Türkiye’den almaya hak kazanan tek belediye Şişli Belediyemiz. Şeref Plaketi Ödülü ise Türkiye’den Büyükçekmece Belediyemize ait. Ülkemize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise, “Gurur duyuyoruz! Her yıl düzenlenen Avrupa Konseyi’nin Şeref Bayrağı Ödülünü Türkiye’den almaya hak kazanan tek belediye Şişli Belediyemiz,aynı konseyin Şeref Plaketi Ödülü ise Türkiye’den sadece B.Çekmece Belediyemize ait. Başkanlarımızı yürekten kutlarım. İyi ki varsınız!” ifadelerini kullandı.