Avrupa Konseyi, Kavala için ‘nükleer’ düğmeye basar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan 10 büyükelçiye "Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" tepkisini değerlendiren Barçın Yinanç, “Çok sert bir açıklama. Bu ifade ‘bunları istenmeyen adam ilan edeceğiz’ anlamına gelir. Kağıt üzerinde kalacak bir açıklama olsa gerek diye düşünüyorum” dedi.

Büyükelçilerin açıklamasının bir ‘uyarı fişeği’ niteliğinde olduğunu dile getiren Yinanç “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kavala’nın haksız yere hapiste tutulduğuna hükmetti ve bu konuda Tükiye’den harekete geçmesini istedi. Türkiye harekete geçmedi. Bu Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye’nin yapmaması gereken bir durum. Bunun üzerine Avrupa Konseyi, tepkisiz kalamaz” ifadelerini kullandı.

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş 'Dış Politika İle İçli Dışlı'da Türkiye'nin dış politikasında yaşanan önemli gelişmeleri yorumladı.

30 Kasım’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin toplanacağını ve Türkiye’ye 6 aylık bir süre tanıyacağını hatırlatan Yinanç, “Bu sürecin sonunda en son başvurulacak şey yani ‘nükleer opsiyon’ denen Türkiye’nin üyeliğinin askıya alınmasıdır. Bu şimdiye kadar alınmış bir karar değil. Bu nükleer düğmeye kadar gideceğini sanmıyorum. Ama yine de batılı büyükelçiler iş bu noktaya varmadan Türkiye’yi uyarmak istediler” dedi.

Yinanç, “Önümüzdeki süreç Türkiye için çok daha tatsızlaşabilir” diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bir diyalog eksikliği de olduğunu söyleyen Yinanç, bu iletişimsizliğin ve mesafenin son Avrupa Birliği Ülkeler raporuna da yansıdığını söyledi. Eskiden bu raporun gazetelere manşet olduğunu hatırlatan Yinanç, “İnsanlar artık bu raporu ilgi göstermiyor. Raporda Tükiye’den aday ülke yerine ‘anahtar ülke’ diye bahsedilmesi de bize AB’nin bakışı açısından mesaj veriyor” dedi.

Türkiye’nin AB’in dış politikasıyla uyum oranının yüzde 14 olmasını değerlendiren Yinanç, “Avrupa Birliği ve Türkiye arasında dış politika açısından ciddi bir diyalog yok. Ankara’nın AB’nin dış politika kararlarına itirazın da haklılık payı var amaverilen tepki konusunda bir takım orantısızlıklar var” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala için çağrıda bulunan 10 büyükelçiye "Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" tepkisi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin Atina ve Kahire'yle yaşadığı gerilimi de değerlendiren Yinanç, Yunanistan ve Mısır'la normalleşme sürecinin başladığı yorumları gelirken iki ülkenin Güney Kıbrıs yönetimi ile Atina'da yaptığı zirveyi değerlendiren Yinanç, "Bu zirvenin Mısır'la Türkiye arasındaki normalleşme sürecini sekteye uğratacağını düşünmek gerekiyor diye yorumluyorum" dedi.