T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa Konseyi: Kadınlar halen çeşitli konularda erkeklerle eşit değil

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ikinci Cinsiyet Eylem Planı sonuçlarına göre, neredeyse tüm ülkelerdeki kadınların, erkeklerle gelir, kaliteli eğitim, mesleki eğitim ve sağlık veya teknolojiye erişim konusunda h

26 Kasım 2018 20:00

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ikinci Cinsiyet Eylem Planı sonuçlarına göre, neredeyse tüm ülkelerdeki kadınların, erkeklerle gelir, kaliteli eğitim, mesleki eğitim ve sağlık veya teknolojiye erişim konusunda hala eşit düzeyde olmadığını açıkladı.
Avrupa Birliği\'nin (AB) dış eyleminde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini sağlamayı amaçlayan plan, çatışma, iklim değişikliğinin etkisi, doğal afetler ve zorla yerinden etme durumu daha da kötüleştirdiğini ortaya koydu.
Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, politik, ekonomik ve askeri amaçlar için kullanıldığına işaret eden Konsey, cinsel şiddetin bir savaş ve silahlı çatışma silahı olarak kullanılmasına son vermek için çalışanlara verilen 2018 Nobel Barış Ödülü\'nü kabul etti.
Konsey, AB\'nin ve üye devletlerin kadın ve kız çocuklarının tüm insan haklarından, cinsiyet eşitliğinden ve kadın ve kızların tüm eylem alanlarına karşı bir öncelik olarak güçlendirilmesinden tam olarak yararlanmasını destekleme taahhüdünü tekrarladı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirKasım DHAAvrupa Konseyi Avrupa BirliğiCinsiyet Eylem PlanıAvrupa Birliği ABCinselKonseyNobel BarışKonsey AB
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24