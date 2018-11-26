Avrupa Konseyi: Kadınlar halen çeşitli konularda erkeklerle eşit değil

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ikinci Cinsiyet Eylem Planı sonuçlarına göre, neredeyse tüm ülkelerdeki kadınların, erkeklerle gelir, kaliteli eğitim, mesleki eğitim ve sağlık veya teknolojiye erişim konusunda hala eşit düzeyde olmadığını açıkladı.

Avrupa Birliği\'nin (AB) dış eyleminde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini sağlamayı amaçlayan plan, çatışma, iklim değişikliğinin etkisi, doğal afetler ve zorla yerinden etme durumu daha da kötüleştirdiğini ortaya koydu.

Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, politik, ekonomik ve askeri amaçlar için kullanıldığına işaret eden Konsey, cinsel şiddetin bir savaş ve silahlı çatışma silahı olarak kullanılmasına son vermek için çalışanlara verilen 2018 Nobel Barış Ödülü\'nü kabul etti.

Konsey, AB\'nin ve üye devletlerin kadın ve kız çocuklarının tüm insan haklarından, cinsiyet eşitliğinden ve kadın ve kızların tüm eylem alanlarına karşı bir öncelik olarak güçlendirilmesinden tam olarak yararlanmasını destekleme taahhüdünü tekrarladı