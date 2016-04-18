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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Konseyi İslam karşıtlığına karşı uyardı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sorumlusu, Avrupa'daki İslam karşıtı önyargılara karşı uyarıda bulundu ve mülteci akınının önyargıları körüklediğine dikkat çekti.

18 Nisan 2016 20:40


Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sorumlusu Nils Muiznieks, 2015 raporunu açıkladı. Raporda Avrupa'ya mülteci ve sığınmacı akınının 'halihazırda yaygın olan' Müslüman karşıtı önyargıları daha da güçlendirdiğine dikkat çeken Muiznieks, buna 'Avrupa'nın mülteci göçünü kontrol altına alma konusundaki beceriksizliğinin bazı ülkelerde yarattığı paniğin' de eklendiğini belirtti.

Halkta 'Avrupa'nın bir daha asla eskisi gibi olmayacağı' yönünde belli belirsiz bir korku olduğunu ifade eden Muiznieks, siyasi partilerin mülteci akınını kendi politik çıkarları için kullanan aşırı sağcı popülist partilere karşı tutumları ile ilgili sorularla karşı karşıya kaldığını kaldığını ifade etti.

"Yasal ve güvenli yollar oluşturulmalı"

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sorumlusu, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkeyi göç için 'yasal ve güvenli' yollar oluşturmaya çağırdı.

Aynı zamanda etkin siyasi önlemler alınması gerektiğini ifade eden yetkili, genel anlamda Avrupa'da insan haklarının 'elim' bir durumda olduğunu belirtti. Nils Muiznieks, Avrupa'nın temel değerlerine inananların susmaması gerektiğini söyledi.

AfD kaygısı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da Almanya'daki islam karşıtı açıklamaları ile tepki toplayan Almanya için Alternatif (AfD) partisi hakkında açıklamalar da bulundu. Jagland, İslam'ın Avrupa toplumları için 'tehdit' gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu ve Müslümanları da tahkir ettiğini söyledi. Yetkili, toplumda kutuplaşmamaya izin verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

AfD Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu Milletveikili Beatrix von Stroch, hafta sonu Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, İslam'ın Alman anayasası ile bağdaşmayan bir ideoloji olduğunu söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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