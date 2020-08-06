Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'den İmralı raporu: Cezaevi sistemi tamamen gözden geçirilmeli

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), 2019 yılında İmralı Cezaevi’ne yaptığı ziyaret sonrası bir rapor yayımladı. İmralı'da 2016’dan bu yana iyileşme olmadığına değinilen raporda, cezaevi sisteminin "gözden geçirilmesi" gerektiği vurgulandı.

Avrupa Konseyi’ne bağlı İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), 2019 yılında İmralı Adası’na yaptığı ziyaret üzerinden hazırladığı raporu paylaştı.

CPT, yaptıkları ziyarette İmralı Cezaevi’nde bulunan tüm isimlerle görüştüklerini belirtti. Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, raporda uygulanan cezaevi sisteminde, 2016’daki benzer bir ziyaretten bu yana herhangi bir "iyileşme" olmadığı belirtildi.

CPT, Abdullah Öcalan ve diğer üç ismin halen haftada altı saat bir araya gelebilmelerine izin verildiğini belirterek, cezaevindeki diğer iki kişinin bir araya gelme süresinin, haftada üç saat olduğu kaydedildi.

"Ziyaretler için kalıcı sistem oluşturulmalı"

CPT, "İlgili tutsaklara ilişkin güvenlik koşulları ile temel insan hakları arasında bir denge oluşturulmalı" derken, düzenli aile ve avukat ziyaretlerinin olduğu “kalıcı bir sistem” oluşturulması çağrısında bulundu.

Asrın Hukuk Bürosu: İmralı'daki hukuksuzluğun ortaya konulması önemli

Öcalan avukatları, CPT'nin raporuyla ilgili "Biraz ürkek dilli de olsa, İmralı'da hukuksuzluk ve işkencenin ortaya konulması önemlidir" dedi.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, CPT raporunun Türkiye ile de paylaşıldığı belirtilerek, "Raporlarının açıklanması devletlerin onayına bağlı olsa da CPT insan hakları kurumu olduğunu unutmamalıdır" denildi.

Mayıs 2019’da İmralı'ya gitmişlerdi

CPT heyeti 7 Mayıs 2019’da İmralı Adası’na giderek incelemelerde bulunmuştu.

Heyetin ziyaretinin ardından 16 Mayıs 2019’da açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi konusuna ilişkin, "Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" demişti.

Öcalan’ın avukatları ise yaptıkları görüşme başvurularına olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmediğini belirterek, görüş yasağının halihazırda 'fiili olarak' devam ettiğini açıklamıştı.