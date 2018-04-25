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Dünya

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: Rusya ve Türkiye olmadan ancak 2019 sonuna kadar dayanabiliriz

Türkiye, AB ile ilişkilere tepki olarak ödemeleri durdurmuştu

25 Nisan 2018 04:06

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Konsey'in Rusya ve Türkiye'nin katkı payları olmadan ancak 2019 sonuna kadar dayanabileceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Jagland, bugün yapılan oturumda, Avrupa Konseyi'nin katkı payı ödemelerini askıya alan Rusya ve Türkiye'nin maddi katkısı olmadan ne kadar dayanabileceğini açıkladı.

Parlamenterlerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Jagland, "Gelecek yılın sonuna kadar dayanabiliriz. O tarihe geldiğimizde önlem alacağımı temin ederim. Eğer önlem almazsam, görevde kalmam" dedi.

Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası ipler kopmuştu

AKPM, 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına dahil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyuran Rusya, Haziran 2016'da katkı payı ödemelerini askıya almıştı.

Türkiye, AB ile ilişkilere tepki olarak ödemeleri durdurmuştu

Kasım 2017'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jagland'a bir mektup göndererek Türkiye'nin bundan böyle teşkilat bütçesine en fazla katkı yapan devlet (Büyük Donör) statüsünden vazgeçmek istediğini belirtmiş ve bu amaçla gerekli işlemlerin başlatılmasını istemişti.

Türkiye 33 milyon Euro, Rusya da 32 milyon Euro'luk katkı payıyla İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ile Avrupa Konseyi'nin bütçesine en fazla katkı yapan 6 Büyük Donör arasında yer alıyor.

 

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