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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Ankara'da: Uluslararası zorlama beklemeyin

"OHAL'in uzunluğu ve kapsamı açısından endişeliyiz"

17 Şubat 2018 11:26

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'de bir buçuk yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ankara'da hâkim ve savcı adaylarına hitap eden Jagland, “OHAL’in uzunluğu ile gazeteci, milletvekili, belediye başkanı ve hak savunucularının özgürlüğünden mahrum bırakılmasından dolayı endişeliyiz” dedi.
 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Ankara’daki temasları kapsamında, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Anayasa Mahkemesi konferans salonunda düzenlenen konferansta, hâkim ve savcı adaylarına hitap etti.
 
Jagland, “Bugün devam etmekte olan OHAL’in uzunluğu ve kapsamı açısından endişeliyiz. Yine aynı şekilde çok sayıda gazeteci, milletvekili, belediye başkanı ve insan hakları savunucularının özgürlüğünden mahrum bırakılmasından dolayı endişeliyiz. İfade özgürlüğü, gazetecilerin belki kırıcı olabilecek veya rahatsız edebilecek hususları kamuoyunu bilgilendirmek ve konuyla ilgili gerçek bilgileri yaymaları açısından büyük önem taşımaktadır. Yine aynı şekilde siyasetçilerin kendi seçmenlerini temsil etmeleri ve savunmaları için de ifade özgürlüğü hayati öneme sahip” diye konuştu.
 
En iyi yanıt insan hakları

 

 

Jagland, OHAL’in kaldırılması için de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesine atıf yaparak, “OHAL uygulamasının kaldırıldığı ve normal sürecin yerine getirildiği bir dönemi beklemek ve bunu yerine getirmek önemlidir. Bu sürenin çok uzakta olmadığını düşünüyorum. Türkiye, ulusal bir travma yaşadı. Bunun farkındayım. Ancak Türkiye’nin buraya verebileceği en iyi yanıt insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünüğünü sağlam bir şekilde tutmak ve sözleşmeyi uyguladığını göstermek olacaktır” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan için verdiği hak ihlali kararı ile bunu yaptığını belirten Jagland, “Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı bağlayıcıdır ve bu Türkiye Anayasası ile garanti altına alınmıştır. Diğer mahkemeler de bu karara uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi’nin vurgularını gereken şekilde takip edecek vurgular yapmalılar” dedi.

Binlerce dava olur

OHAL’den etkilenen herkesin davalarının Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne uygun standartlarla ele alınması gerektiğini belirten Jagland, “Aksi durumunda Strazburg Mahkemesi, insan haklarıyla ilgili binlerce dava ile meşgul olacaktır. Üye devletlerin ulusal düzeyde sözleşmeyi uygulamaları gerekir ve uluslararası bir mahkemenin onları bunu yapmaya zorlamasını beklememesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. OHAL sürecinde Avrupa Konseyi’nin Türkiye’ye tavsiyelerde bulunduğunu, bunların bazılarının yerine getirildiğini dile getiren Jagland, OHAL Komisyonu’nun kurulmasının önemine vurgu yaptı. Jagland, komisyon için “Hızlı ve tarafsız bir şekilde çalışması zorunludur. Aksi taktirde AİHM tarafından tamamıyla reddedilme riskini alacaktır. Bu durumda Strazburg’a çok fazla başvuru gelecektir. Burada sözleşmenin koruyucuları olarak Türkiye’deki yargı yetkililerinin görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir” dedi.

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Avrupa Birliği Genel SekreteriThorbjorn JaglandTürkiyeOHAL

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