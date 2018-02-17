Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Ankara'da: Uluslararası zorlama beklemeyin

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'de bir buçuk yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ankara'da hâkim ve savcı adaylarına hitap eden Jagland, “OHAL’in uzunluğu ile gazeteci, milletvekili, belediye başkanı ve hak savunucularının özgürlüğünden mahrum bırakılmasından dolayı endişeliyiz” dedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Ankara’daki temasları kapsamında, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Anayasa Mahkemesi konferans salonunda düzenlenen konferansta, hâkim ve savcı adaylarına hitap etti.

Jagland, “Bugün devam etmekte olan OHAL’in uzunluğu ve kapsamı açısından endişeliyiz. Yine aynı şekilde çok sayıda gazeteci, milletvekili, belediye başkanı ve insan hakları savunucularının özgürlüğünden mahrum bırakılmasından dolayı endişeliyiz. İfade özgürlüğü, gazetecilerin belki kırıcı olabilecek veya rahatsız edebilecek hususları kamuoyunu bilgilendirmek ve konuyla ilgili gerçek bilgileri yaymaları açısından büyük önem taşımaktadır. Yine aynı şekilde siyasetçilerin kendi seçmenlerini temsil etmeleri ve savunmaları için de ifade özgürlüğü hayati öneme sahip” diye konuştu.

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