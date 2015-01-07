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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: Erdoğan'a Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun tavsiyelerini hatırlattım

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Yüce Divan kararı hakkında konuştu

07 Ocak 2015 13:42

Türkiye'deki temaslarını sürdüren Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, AKP'li vekillerin ret oylarıyla Meclis Soruşturma Komisyonu'ndan çıkan dört eski bakan hakkındaki Yüce Divan kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Jagland, komisyonun verdiği "Dört bakanın Yüce Divan'a sevkine gerek yoktur" kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yapılan görüşmelerde ele aldıklarını ifade etti.

CNN Türk'ün haberine göre, Jagland, "Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) tavsiyelerini hatırlattım. 'Uygulanmalı' dedim. Anayasa Mahkemesi bağımsız bir kurum. Bunu devam ettirmesi önemli. Yargı reforumuna devam edilmeli" diye konuştu.

 

Greco nedir?

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) 1 Mayıs 1999 günü kurulmuştur. Avrupa Konseyi bünyesinde tesis edilen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile birlikte Konseyin en prestijli uluslararası organizasyonu olarak kabul edilen GRECO, yolsuzlukla mücadele alanında uluslararası ünü ve prestiji haiz, esnek ve etkin bir mekanizmadır. Katılım için AK’ne üye olmak gerekli değildir. Tam üyelik için aranan tek koşul, GRECO tarafından değerlendirilmeye alınmayı kayıtsız şartsız olarak kabul etmek ve “karşılıklı değerlendirme” aşamalarına herhangi bir çekince koymaksızın katılmaktır.

GRECO’ya Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin yanı sıra, ABD de üyedir. GRECO’ya katılım sürekli artmakta olup, 13 Ocak 2011 tarihinde Gruba katılan Belarus ile birlikte üye sayısı 49’a ulaşmıştır. Ülkemiz, ulusal ve uluslararası alanda önemli bir sorun halini alan yolsuzluk olgusuyla mücadele konusundaki irade ve kararlılığının bir göstergesi olarak, 1 Ocak 2004 tarihinde GRECO’ya üye olmuştur.

GRECO’nun amacı, dinamik karşılıklı değerlendirme süreci ve emsal baskısı mekanizmalarını işletmek suretiyle üyelerinin Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan yolsuzlukla mücadele standartlarına uygunluğunu değerlendirmek ve bu yolda kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmaktır.

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