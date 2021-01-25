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Dünya

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric: Osman Kavala'nın serbest kalması rica değil, hukukun gereği

25 Ocak 2021 22:16

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) son kararına rağmen devam etmesinin "tamamıyla yanlış" olduğunu söylerken karara uyulmasını talep etmenin "Bir rica değil, yasal zorunluluk" olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde konuşan Buric, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni onaylayan üye ülkelerin mahkemenin kararlarına saygı göstermeyi kabul ettiğini anımsattı ve "Bu bir rica değildir. Bağlayıcılığı olan yasal zorunluluktur" dedi.

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"Gerekli kanıt yok; serbest bırakılmalı"

AİHM'in geçtiğimiz yıl verdiği kararında Kavala'nın "makul şüphe" için gerekli kanıt olmadığına hükmettiğini anımsattan Buric, hükümsüz olarak tutuklanmasının Kavala'yı ve diğer insan hakları savunucularını caydırmak için gizli bir amaç taşıdığını belirtti.

"Kavala bu nedenle serbest bırakılmalıdır" diyen Genel Sekreter, Bakanlar Komitesi'nin süreci düzenli olarak izlediğini ve ara raporu kabul ettiğini anımsattı. Anayasa Mahkemesinin Kavala'nın serbest bırakılması talebini reddettiğini anımsatan Buric, "Kavala hala tutuklu. Bu tamamıyla yanlış." dedi.

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