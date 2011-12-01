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Dünya

Avrupa Konseyi: Basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'de hükümetin, yeni anayasa hazırlığını ''çok olumlu bir gelişme'' olarak gördüklerini söyledi.

01 Aralık 2011 02:00

T24 - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'de hükümetin, yeni anayasa hazırlığını ''çok olumlu bir gelişme'' olarak gördüklerini söyledi.


Jagland, A.A muhabirine Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'de anayasa hazırlıklarına siyasi partilerin tamamının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin geniş bir şekilde katılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Jagland, ''bu sürece herkesin katkı vermesini beklediklerini'' söyledi.


Avrupa Konseyi'nin Venedik Komisyonu ile bu sürece katkı vermeye hazır olduğunu belirten Jagland, Türkiye'nin Venedik Komisyonu'nun tecrübelerinden faydalanmasını önerdi.
 

AİHM'ye üye ülkelerden gelen başvurular sıralamasında Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Jagland, özellikle tutukluluk süresinin uzunluğu ve ifade özgürlüğü ihlalleriyle ilgili başvuruların azalması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.


Jagland, Avrupa Konseyi'nin bu konuda da üye ülke Türkiye'ye gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti ve gerekli yasa değişiklikleri ve savcı ile yargıçların bilgilendirilmesi konusunda Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki işbirliğinin süreceğini kaydetti.


Jagland, yasaların, Avrupa Konseyi standartlarında olması dışında, uygulamada zihniyetin de önemli rol oynadığını söyledi.


Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki en önemli sorunu medya ve ifade özgürlüğü önündeki engeller olarak gördüklerini belirten Jagland, basın ve ifade özgürlüğü olmadan demokratikleşmenin olmayacağını sözlerine ekledi.


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