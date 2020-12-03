Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Osman Kavala kararı: Hemen serbest bırakılmalı

T24 Haber Merkezi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle yükümlü olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararı ve iki kez tahliye, bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni bir dava açılarak cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala'nın hemen serbest bırakılması gerektiğine yönelik bir karar aldı. Bakanlar Komitesi'nin ihlal kararına uyulmaması durumunda yaptırım hakkı bulunuyor.

Bakanlar Komitesi, bugün Osman Kavala'nın Aralık 2019'da AİHM'in aldığı ihlal kararı ve Komitenin önceki tarihli taleplerine rağmen tutukluluğunun ısrarla sürdürülmesi üzerine Türkiye'ye karşı bir 'ara karar' aldı.

Kararda, "Başvurucunun Ekim 2017’den bu yana özgürlüğünden mahrum olmasından derin bir endişe duyuyoruz" denilirken, Türkiye'den Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması ve Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) başvurusunun hızla sonuçlandırılması için gerekli adımların atılması talep edildi.

Komitenin 2021'in Mart ayındaki toplantısına kadar Kavala serbest bırakılmazsa, Komite bu konuda çabasını (ihlal prosedürü başlatmak da dahil olmak üzere) sürdürebilecek.

Ne olmuştu?

Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine yardım ve Gezi eylemlerini organize ettiği iddialarıyla 3 yıl önce tutuklandı. Hakkında Gezi dosyasından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Kavala'nın 15 Temmuz dosyası ise ayrıldı. Kavala için Gezi davası sürerken 15 Temmuz dosyasından tahliye kararı verildi. Aynı dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye aleyhinde, Kavala'nın sivil toplumun baskı altına alınmak için tutuklandığını belirterek, ağır bir ihlal kararı verdi.

Gezi davasında ise bu yılın başında mahkeme, Kavala'nın tahliyesini ve beraatini kararlaştırdı. Ancak Kavala, cezaevinden henüz çıkmadan, 3 yılı aşkın süre işlem yapılmayan 15 Temmuz dosyası gündeme getirildi ve AİHM'nin bu nedenle de ihlal kararı vermiş olmasına rağmen, Kavala için yeni tutuklama kararı verildi. Kavala, bu nedenle, beraat ettiği gün cezaevinden çıkamadı.

Bir süre sonra, 15 Temmuz dosyasındaki iddialar yinelenerek, Kavala için bu kez casusluk suçlamasından tutuklama kararı verildi. Hemen ardından, 15 Temmuz dosyasıyla ilgili tutuklama kararı kaldırıldı. Ancak bu kez de Kavala, casusluk suçlaması nedeniyle cezaevinden çıkamadı.

Anayasa Mahkemesi'nin başvurusunu görüşeceği gün, aylardır bekleyen soruşturma bitirildi ve Kavala hakkında dava açıldı. Anayasa Mahkemesi, bu nedenle görüşmeyi erteledi. Kavala hakkında, askeri darbe girişimi öncesinde ve sonrasında sadece bir kez bir araya geldiği, aralarında irtibat tespit edilemeyen Henri Barkey'le irtibatı olduğu iddiasıyla yeni dava açıldı. Dosyada, beraat ettiği Gezi davasındaki iddialar tekrarlandı. Kavala'nın Barkey'le irtibatına ise ofisinin bulunduğu semtteki baz istasyonuyla, Barkey'in telefonun sinyal verdiği baz istasyonundaki sinyallerin zaman zaman kesişmesi gerekçe gösterildi.

1130 gündür tutuklu olan Kavala, 15 Temmuz dosyası nedeniyle 18 Aralık'ta hâkim karşısına çıkacak.