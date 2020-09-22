Avrupa Konseyi: Avukatların durumundan endişeliyiz

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İnsan Hakları Raportörü Alexandra Louis, Türkiye'de hukukçuların karşı karşıya kaldığı baskılar nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı. Avukatların mesleklerini yaptıkları için cezalandırılamayacaklarına ve muğlak suçlamalar üzerinden yargılanamayacaklarına dikkat çeken Louis, Türk makamlarından avukatlara yönelik baskılara son vermelerini istedi.

Son haftalarda avukatlık bürolarına düzenlenen baskınlara işaret eden Louis, "Bu müdahaleler, avukatların işlerini yapabilmesi için doğru koşulların yaratılmasına katkı sağlamıyor" diye konuştu. Raportör yardımcıları Thomas Hammarberg ve John Howel da Türk makamlarına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve hukuk devleti standartlarına saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Avukatlara yönelik operasyonlar

Türkiye'de son haftalarda Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlarda çok sayıda avukat gözaltına alındı. Son olarak bugün İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 27'si avukat 55 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan kişilerin hukuk fakültesinde okudukları tarihlerden itibaren örgütle irtibatlı oldukları, öğrencilik döneminde de örgütün hücre evlerinde kaldıkları, birçoğunun kapatılan Bank Asya'da hesabının olduğu iddia edildi. Geçen hafta da Ankara merkezli operasyonlarda 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukukçu olmak üzere toplam 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Türkiye'de hukukçular ve barolar, operasyonların savunma hakkının ihlali olduğuna dikkat çekerken uluslararası insan hakları örgütleri de avukatların gözaltına alınmasına tepki gösteriyor.

Washington merkezli İnsan Hakları İzleme örgütünden geçen hafta yapılan açıklamada "Gözaltılar, Türkiye hükümetinin hukukun üstünlüğüne ve avukatların şüphelilere etkili bir savunma sağlamadaki rolüne saygısızlığını ürpertici bir şekilde göstermektedir. Terörizm iddiaları kılıfı ile yürütülen gözaltı ve baskınlar, uluslararası hukuku ihlal ederek avukatları müvekkillerinin işlediği iddia edilen suçlarıyla tanımlamaya çalışmakta ve adil yargılanma hakkını ihlal etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.