Avrupa Konseyi Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi için balık avlama kotasını belirledi

Mergim Özdamar / İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Avrupa Konseyi 13 Aralık 2017\'de, Atlantik ve Kuzey Denizi\'ndeki bazı balık stokları için 2018 avlanma sınırlarını belirleyen bir yönetmeliği onayladı.

Konsey kararının bir sonucu olarak, azami sürdürülebilir verim seviyelerinde yönetilen balık stoklarının sayısı gelecek yıl 2017\'den fazla olarak 53.9\'a yükselecek.

Anlaşma, yılanbalığı ve levrek stoklarının kritik hali için çözüm öngörüyor.

Estonya Cumhuriyeti Çevre Bakanı Siim Kiisler, “2018, Ortak Balıkçılık Politikası hedeflerinin uygulanmasında çok önemli bir yıl olacaktır. Bu kararla, balık stoklarımızda sürdürülebilir yönetim konusunda açık bir adım attık, anlaşmanın balıkçılar ve kıyı topluluklarımıza faydalandığından emin olduk” dedi.

Rapora göre yılan balıkçılarının kritik durumu göz önüne alındığından, Uluslararası Deniz Araştırmaları Konseyi alanlarının birlik sularında, Baltık Denizi dahil olmak üzere toplam boyu 12 cm veya daha fazla olan Avrupa yılan balığı için avlanma yasaklanacak.

Süre, 1 Eylül 2018 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında her üye devlet tarafından üç aylık dönemler şeklinde belirlenecek.

Karar, Avrupa Komisyonu ve üye ülkelerin, Avrupa yılanbalığı maddesinin stokunu daha da korumayı hedefleyen ortak bir bildiri. Bunun, yakın sulardaki yılanbalığı yaşam döngüsünün, yönetim planlarının güçlendirilmesi yoluyla yapılması hedefleniyor.

Konsey ayrıca Kelt Denizi, Kanal, İrlanda Denizi ve Kuzey Denizi\'ndeki levrek stoklarının kötü durumunun birçok ülke için önem teşkil ettiğini kabul etti.

Çözüm olarak yumurtlama topluluklarının korunması için iki aylık bir ara verilmesi ve bu alanlarda yalnızca belirli ağ takımlarıyla avlanılması kararlaştırıldı.

Hobi balıkçılığı ise avlanma ve bırakma yöntemi ile daha da kısıtlandı.

Biskay Körfezi\'nde hobi balıkçılığı için günlük daha düşük bir ağ sınırı da belirlendi.