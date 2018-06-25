Avrupa Konseyi altı AB özel temsilcisinin görev süresini uzattı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran (DHA) – Avrupa Konseyi, altı Avrupa Birliği (AB) Özel Temsilcisinin görev sürelerini uzattı.
Lars-Gunnar Wigemark’ın Bosna Hersek’teki 1 Mart 2015 tarihinde başlayan görevi 14 ay,
Peter Burian\'ın 15 Nisan 2015 Orta Asya’daki tarihinde başlayan görevi 20 ay,
Alexander Rondos\'un Somali Yarımadasındaki 1 Ocak 2015 tarihinde başlayan görev süresi 20 ay,
Nataliya Apostolova’nın Kosova’daki 4 Ağustos 2016 tarihinde başlayan görev süresi 20 ay,
Ángel Losada Fernández\'in Afrika’nın Sahel bölgesindeki 1 Kasım 2015 tarihinde başlayan görev süresi 20 ay,
Toivo Klaar’ın Güney Kafkasya’daki 1 Kasım 2015 tarihinde başlayan görev süresi 20 ay uzatıldı.
İlki 1996 yılında atanan AB Özel Temsilcileri, görev aldıkları bölgelerde AB politikalarını ilerleterek, AB’yi ilgilendiren konularda aktif rol alıyorlar.