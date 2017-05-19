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Dünya

Avrupa Konseyi: AİHM içtihatlarına uyun

Avrupa Konseyi Komiseri Nils Muiznieks gazeteci Murat Çelikkan’ın Özgür Gündem davası kapsamında 18 ay hapis cezasına mahkûm edilmesinin kendisini ürküttüğünü söyledi

19 Mayıs 2017 11:25

Avrupa Konseyi Komiseri Nils Muiznieks, gazeteci ve insan hakları savunucularına yönelik cezalara tepki gösterdi. Muiznieks, “AİHM içtihatlarına uyun” çağrısı yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Muiznieks, gazeteci ve insan hakları savunucusu Murat Çelikkan’ın Özgür Gündem davası kapsamında 18 ay hapis cezasına mahkûm edilmesinin kendisini ürküttüğünü söyledi.

Çelikkan’ın kendi ofisi için büyük katkılarda bulunduğunu ve kayıp kişilerle ilgili Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nin editörlüğünü yaptığını anımsatan Komiser, “Çelikkan’ın mahkûmiyeti, insan hakları savunucularını ve gittikçe geniş bir yelpazedeki sivil toplum aktörlerini hedef almayı sürdüren yargı kararlarının endişe verici bir örneği” derken endişelerini kısa süre önce yayımladığı ifade ve medya özgürlüğüne yönelik bildiride de dile getirdiğini anımsattı.

İşlerini ifade özgürlüğü ile yapması gereken insan hakları savunucuları hakkında açılan kovuşturma ve mahkûmiyet kararlarının olumsuz etki ettiğini belirten Komiser, “Türk yetkililere bir kez daha acilen ifade özgürlüğü konusunda yargı uygulamalarını AİHM içtihatlarına göre uygulaması çağrısında bulunuyorum” dedi.

Kapatılan Özgür Gündem’in Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenlerinden insan hakları savucusu gazeteci Murat Çelikkan “terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılandığı davada 18 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezasının ertelenmesi talebi reddedilmişti.

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