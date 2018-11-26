Avrupa Konseyi: 75 milyondan fazla çocuk kaliteli eğitime erişemiyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Avrupa Konseyi acil durumlar ve uzun süreli krizler sebebiyle 75 milyondan fazla çocuğun kaliteli eğitime ulaşamadığını duyurdu.

Konsey, eğitimin, çocukların ve gençlerin tam potansiyellerine ulaşmalarına, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya ve barışçıl, kapsayıcı ve refah içinde toplumlar oluşturmaya yardımcı olacak temel bir araç olarak kabul edilmesi gereken bir insan hakkı olduğunu belirterek, her düzeyde kapsayıcı yaşam boyu öğrenime ve güvenli, eşit kalitede kaliteli eğitime ve eğitime erişim sağlama taahhüdünü yeniden hatırlattı.

Konsey ayrıca, hazırlıklılık, afet riskini azaltma, önleme, hafifletme, hızlı yanıt verme ve esnek eğitim sistemleri oluşturma taahhüdünü içeren acil durumlarda ve uzun süreli krizlerde eğitime yönelik kapsamlı yaklaşımları olumlu karşıladığını duyurdu.