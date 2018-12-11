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Ekonomi

Avrupa Konseyi 2019 yılı için AB bütçesini onayladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Avrupa Konseyi Avrupa Parlamentosu ile anlaşmaya vararak 2019 yılı Avrupa Birliği (AB) bütçesini onayladı

11 Aralık 2018 19:31

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Avrupa Konseyi Avrupa Parlamentosu ile anlaşmaya vararak 2019 yılı Avrupa Birliği (AB) bütçesini onayladı.
Toplam taahütler, bir önceki yıla göre yüzde 3.2 artarak 165.8 milyar euro olurken, ödemeler yüzde 2.4 artışla 148.2 milyar euro olarak onaylandı.
AB\'nin öngörülemeyen olaylara ve ihtiyaçlara tepki vermesini sağlamak için bütçede 1.3 milyar euro ayrıldı.
Avusturya Finans Bakanı ve Avrupa Konseyi’nin Bütçe Arabulucusu Hartwig Löger, bütçenin AB\'nin öncelikleri için desteği arttıran, güçlü bir Avrupa katma değeri sağlayan ve gelecek yıl yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde yeterli marjları koruduğu ve göçün etkili bir şekilde yönetilmesine, araştırmacılara ve genç insanlara fayda sağlamasına ve Avrupa çapında ekonomik büyümeyi desteklemeye yardımcı olacağını söyledi.
Bütçenin taahhütler kaleminde, büyümeyi desteklemek ve istihdamı artırmak adına 23.3 milyar euro ayrılırken, bu arakamın bir önceki yıla yüzde 6.1 daha yüksel olduğu belirtildi.
Bütçede, Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin sağlık ve eğitim giderleri için 1.45 milyar euro ayrıldı.
Türkiye için katılım öncesi fonlar, 2018 bütçesinde olduğu gibi, azaltılarak 2019 bütçesinde 146.7 milyon Euro kesintiye gidildi.
Avrupa Parlamentosu 2019 AB bütçesini 12 Aralık Çarşamba günü oylayacak.

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