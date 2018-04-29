Avrupa Komisyonu'ndan Google'a 2,4 milyar euro rekor ceza

Avrupa Komisyonu, dünyanın en büyük arama motoru Google'a, karşılaştırmalı alışveriş sonuçlarını arama sayfasının en üstünde gösterdiği gerekçesiyle 2 milyar 420 milyon euro (2,7 milyar dolar) ceza kesti.

Bu ceza, Google'ın 2012 yılında başlattığı ve bir aramayla ilgili olan karşılaştırmalı alışveriş sonuçlarını arama sayfasının en üstünde gösterdiği uygulamanın rekabete aykırılık taşıdığı gerekçesiyle verildi.

Bu rakam Komisyon tarafından pazardaki bir şirkete, rekabete aykırılık gerekçesiyle kesilen şu ana kadarki en yüksek ceza olarak tarihe geçti.

Açıklanan cezaya ek olarak, Google'a, rekabet düzenlemelerine aykırı hareket etmeyi 90 gün içinde sonlandırması, aksi halde yeni cezaların söz konusu olacağı uyarısı da yapıldı.

Açıklamayı yapan Avrupa Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Google'ın Avrupa Birliği'nin tekelleşmeye karşı getirilen yasalarını çiğnediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Google'ın karşılaştırmalı alışveriş hizmeti, rakip firmalardan daha iyi bir platformla müşterileri kendisine çekmek yerine, bir arama motoru olarak pazardaki hakimiyetini kendi lehine kullanma ve rakip firmaları kullanıcıların gözünden uzaklaştırma stratejisi üzerine kuruldu."

Google daha önce yaptığı bir değerlendirmede, Amazon ve eBay firmalarının, internet kullanıcılarının alışveriş alışkanlıklarını yönlendirmede daha etkin olduğunu belirtmişti.

ABD merkezli şirket, rekor cezayı temyize götürmeyi düşündüğünün sinyalini verdi.

Google'ın sözcüsü ceza ile ilgili olarak, "Bu karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı ifade ediyoruz. Komisyon'un kararını temyiz sürecinde detaylı olarak değerlendireceğiz" dedi.