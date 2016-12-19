Avrupa Komisyonu'na 'emisyon skandalında ihmal' suçlaması

Alman otomobil firması Volkswagen'in merkezinde olduğu "egzoz ölçüm değerlerindeki hile" skandalı kapsamında Avrupa Birliği'nde (AB) yürütülen soruşturma, AB'nin iki kurumunu karşı karşıya getirmiş durumda.

Avrupa Parlamentosu'nun skandalı incelemekle görevlendirdiği komisyon, AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun skandalı 2010 yılından bu yana bildiğini, ancak hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

"Emisyon skandalı" olarak bilinen olay, ilk kez 2015 yılı yazında dünyanın gündemine gelmişti.

Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan ve Hollanda medyasında yer alan soruşturma raporunda, özellikle Avrupa Komisyonu, "ihmalkarlık" ve "skandala göz yummakla" suçlanıyor.

İhmal sonucuna varan rapora göre, Avrupa Komisyonu Araştırma Merkezi, 2010 yılında araçların sokakta çıkardığı nitrik oksit miktarının, laboratuvar testlerindekinden daha fazla olduğunu biliyordu.

Avrupa Komisyonu'nun "skandala göz yummakla"suçlanmasına yol açan bulgulara, Volkswagen firmasının iç yazışmalarında rastlandığı da belirtiliyor.

Volkswagen firmasının ürettiği dizel otomobillerin kontrolleri sırasında, "hile programı" nedeniyle azot değerlerinin düşük gösterildiği belirlenmişti.

Rapora göre, AB yönetimi, otomotiv sektörünün zarar göreceği endişesi ve denetimler için fazladan bütçe ayrılması gerektiği için, emisyon skandalı ile mücadele etmedi.

Özellikle İspanya, Fransa ve İtalya otomotiv sektörüne yönelik katı kuralları önlemek amacıyla Brüksel'de aktif lobi faaliyetinde bulundular.

AP Araştırma Komisyonu raporuna imza atan Hollandalı Parlamenter Gerben-Jan Gerbrandy, "AB yönetimi ile üye ülkelerin yasal sorumluluklarını yerine getirseydi, dizel skandalı yaşanmazdı" dedi.

Gerbrandy, "şok edici büyüklükteki tüketici yolsuzluğu" diye tanımladığı skandalla ilgili olarak son 2 yıldır AB komiserleri, bakanlar, denetim kurumları ve otomotiv sektörü yöneticilerinin ifadelerine başvurulduğunu söyledi.

Avruypa Komisyonu'nun çevreden sorumlu eski üyesi Janez Potocnik, endüstriden sorumlu meslektaşı Antonio Tajani'nin ilettiği bilgiler konusunda yeterince çalışma yapılmadığını belirterek özür diledi.

Kısa bir süre önce 7 AB ülkesi hakkında dizel otomobil testlerindeki hileyi görmezden gelerek, kendi iş adamlarını korudukları gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

AP Araştırma Komisyonu üyesi Bas Eickhout, dizel otomobillerin bağımsız bir kuruluş tarafından kontrol edilmesi gerektiği söyledi. Hollandalı parlamenter, AB üyesi ülkelerin bu konudaki yetkilerini bağımsız kuruluşlata devretmeye sıcak bakmadığını belirtti.

Araştırma Komisyonu'nun nihai raporu Mart ya da Nisan ayında açıklanacak.